04 Августа 2020
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Происшествия Южный ФО В России
Кущевская (2010) | Фото:mk.ru

Появились новые эпизоды в деле Цапков — на киллера банды завели еще одно дело

Один из лидеров банды "Цапков", Владимир Алексеев (Вова Беспредел), стал фигурантом нового уголовного дела о вымогательстве денег у бизнесмена из станицы Кущевской.

По данным "Коммерсанта", Алексеев признал себя виновным в том, что в 2010 году он участвовал в вымогательстве 70 млн рублей у владельца фирмы "Юст" Александра Исюка.

По словам Алексеева, участниками преступления были Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Федор Стрельцов, а также Наталья и Иван Стришние, жена и зять Вячеслава Цеповяза.

Как следует из показаний Алексеева, все предприниматели из Кущевской, привлекая кредит в банке, платили определенный процент "Цапкам".

Напомним, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год, в общей сложности ее участники убили 19 человек. Одно из самых жестоких убийств, которое совершила банда, произошло в ноябре 2010 года в станице Кущевская. Злоумышленники напали на дом местного фермера Аметова, где убили 12 человек.

В 2013 году Алексеев был осужден пожизненно за совершение серии убийств, разбойных нападений и изнасилований в составе банды.

Самого Цапка Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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Появились новые эпизоды в деле Цапков — на киллера банды завели еще одно дело

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Теги: банда цапков, владимир алексеев, вова беспредел



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