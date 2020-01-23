Паралимпийцы Тюмени победили во II этапе Кубка мира

Паралимпийцы Тюмени выступили в Германии на II этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Соревнования длились с 11 по 20 января 2020 г.. За период соревнований Сборная России стала лидером по результатам всех гонок, принеся своей стране 18 медалей.

Так, в лыжных гонках золото завоевала тюменская спортсменка Вера Хлызова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦСП72 (департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области). Отличилась она и в биатлонной спринтерской дистанции, также завоевав высшую ступень пьедестала.

Серебряную награду в спринтерской биатлонной гонке завоевал титулованный спортсмен Николай Полухин, под лидерством Эдуарда Березина. Не отстает и лидер Наталья Якимова, также завоевавшая призовое место в биатлоне и бронзу в лыжной гонке.

Таким образом, Сборная России уже насчитывает 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.