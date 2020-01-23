Поправки в Конституцию потребуют принятия нового закона о Госсовете - Крашенинников

Представители рабочей группы по поправкам в Конституцию рассказали о вносимом в парламент законопроекте.

Так, после внесения изменений в Конституцию пенсии будут индексироваться и работающим пенсионерам, заявила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию на рассмотрении законопроекта в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Анатолий Выборный ("Единая Россия") предложил добавить запрет на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране и для генерального прокурора. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на это ответил, что прокуратура является федеральным органом, так что поправка в Конституцию, безусловно, касается Генерального прокурора.

Многие депутаты предложили инициативы, которые, по мнению Крашенинникова, являются предметами не Конституции, а федеральных законов. "Мы можем, конечно, всё внести в Конституцию, но будет ли это уместным – так увеличивать этот документ?" – спросил он.

По поводу Госсовета Крашенинников рассказал, что эта структура не будет входить в правительство, формирование Госсовета будет входить в компетенцию президента. Более подробно это будет расписано в новом федеральном законе о Госсовете.