04 Августа 2020
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хостел, подвал, хостел без окон (2020) | Фото: vib33.ru

Предприниматели опасаются, что после трагедии в Перми хостелы и гостиницы "задушат" новыми законами

Трагедия в пермском хостеле "Карамель", в котором из-за порыва теплотрассы заживо сварились сразу пять человек, в том числе маленький ребенок, стала поводом, чтобы вновь поднять вопрос об ужесточении требований к размещению различного рода мини-отелей. Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко высказал мнение, что необходимо пересмотреть законодательство о хостелах и мини-отелях и запретить их размещение в подвалах и цокольных этажах.
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Однако предприниматели отмечают, что запрет на размещение гостиниц и мини-отелей в подвальных и цокольных помещениях уже существует, и опасаются, что новые законодательные инициативы приведут только к тому, что легальный бизнес будет вынужден уйти в тень.

Как сообщил Накануне.RU президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков, в настоящий момент в России уже есть все необходимые нормы и правила, которые могли бы уберечь людей от подобных трагедий. И запрет на организацию гостиниц в подвальных и цокольных помещениях уже существует.

"В подвалах и цоколях и так запрещено оборудовать жилые комнаты. Непонятно, объект в Перми легальный - или нелегальный? Раз запрещено размещение в подвалах - значит, нелегальный. Вопрос тогда к надзорным органам: вы куда смотрели? Если легальный, то на каких основаниях он работает? Проходил ли классификацию? Он на всех ресурсах есть. И на "Букинге", и везде. На главных агрегаторах есть, а контрольно-надзорные органы о нем не знают? Сейчас запрещают легальный вид бизнеса. А про нелегальный все молчат, а он на рынке и превалирует. Контролирующих органов много: МЧС, Роспотребнадзор, районные администрации", - высказался эксперт.

Пожар, хостел, Карамель, Пермь(2020)|Фото: Правительство Пермского края

Согласно правилам проектирования зданий гостиниц, номера должны располагаться "в зоне минимального воздействия шума, производимого транспортом и инженерным оборудованием гостиницы, и быть изолированы от шумов и запахов из кухни. Размещение номеров в подвальных и цокольных этажах не допускается".

В требованиях ГОСТ "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования" также говорится о недопустимости размещения гостей в подобного рода помещениях:

"6.6.2 Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений средств размещения для проживания туристов".

Прописаны аналогичные правила и непосредственно для хостелов: "Не допускается использование в качестве жилых комнат цокольных этажей, подвальных помещений и комнат, не имеющих окон. В цокольных и подвальных этажах хостелов допускается устройство общественных помещений для временного пребывания гостей: санитарно-гигиенических помещений (душевых, санузлов, постирочных и др.), помещений для оказания дополнительных услуг (парикмахерских, торговых объектов, буфетов и других объектов питания, комнат с игровыми автоматами, саун и т.п.), подсобных помещений (комнат для хранения багажа, инвентаря, комнат горничных, стюардов и др.) и стоянок для автомобилей и мотоциклов при условии герметичности потолочных перекрытий и устройства для отвода для выхлопных газов автотранспорта".

хостел, подвал, хостел без окон(2020)|Фото: vib33.ru

Также эксперт отметил, что трагедия, которая произошла в Перми, могла возникнуть и в других городах: в Екатеринбурге тоже есть предприниматели, которые размещают гостей на цокольных этажах и "никого не боятся".

Информацию о работе таких отелей в мэрии подтверждают. По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, сейчас в уральской столице действуют пять отелей и хостелов, которые находятся в цокольных этажах зданий. Из них четыре, как и "Карамель", не имеют окон. Общий номерной фонд составляет 35 комнат. Адреса и названия объектов не уточняются.

"То, что произошло в Перми - это ужасно, но вполне закономерно. Раньше хостелы можно было размещать в жилых домах. Сейчас это вне закона. Многие уходят из легального бизнеса в нелегальный. А потом и происходят такого рода ЧП", - сообщил Накануне.RU на условиях анонимности сотрудник одного из тюменских хостелов, имея в виду "закон Хованской", принятый весной прошлого года. В силу законопроект вступил с 1 октября 2019 г.

Напомним, согласно документу, в жилом помещении нельзя предоставлять гостиничные услуги. В жилом многоквартирном доме хостел можно разместить только на первом этаже, предварительно переведя его в статус нежилого. В нежилом помещении размещать гостиницы можно, но они должны быть оборудованы системой звукоизоляции, сигнализацией, средствами пожарной безопасности, сейфами для гостей. Кроме того, предприниматель должен организовать отдельный вход.

Объяснялись эти меры жалобами людей на шум и мусор от постояльцев мини-отелей. После принятия закона, число хостелов в России резко сократилось. Часть предпринимателей закрыла бизнес, другие перевели помещения в нежилой фонд, а третьи - начали выдавать хостелы за "съемные комнаты" или, проще говоря, "ушли в тень".

хостел, комната(2020)|Фото: avito.ru

По мнению Окунькова, если запрещать легальный бизнес, то ничего удивительного, что предприниматели будут работать нелегально.

"А бороться с нелегальным бизнесом - это все равно, что бороться с ветряными мельницами. СССР это не мог победить. Комнаты все равно сдавались. Особенно "на югах". С этим не бороться надо, а узаконить и контролировать", - заявил он. При этом президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов отметил, что считает несостоятельным аргумент сторонников "закона Хованской" о жалобах на владельцев мини-гостиниц в жилых домах. Он подчеркнул, что знает другие случаи, когда жильцы дома были довольны, что рядом с ними разместился отель, поскольку он за свой счет наводил чистоту в подъезде, делал ремонт, устанавливал камеры видеонаблюдения.

"Предпринимателю невыгодно иметь конфликт с соседями. Для его бизнеса не выгодно. Первое, что сделает любой предприниматель: наведет контакт с соседями. Невозможно работать, если у тебя конфликт - твои же клиенты к тебе больше не придут. Открывать хостел на любом этаже - это перебор. Но на первом - пожалуйста. Однако требование отдельного входа - нереально. Это запретительная мера. Во-первых, все помещения в аренде у малого бизнеса. Владелец отдельный вход за свой счет делать не будет. Во-вторых, на отдельный вход нужно 100%-е согласие жильцов дома, а это нереально. Люди на всякий случай ничего не подписывают", - заключил эксперт.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было.

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Предприниматели опасаются, что после трагедии в Перми хостелы и гостиницы "задушат" новыми законами

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Теги: хостелы, гостиницы, малый бизнес, хостел карамель, подвал, цоколь



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Ранее 23.01.2020 14:59 Мск После пермской трагедии в Екатеринбурге нашли пять хостелов в подвалах

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