В Лабытнанги многодетная семья из-за изменения правил получения маткапитала может оказаться на улице

В Лабытнанги семья с тремя детьми может лишиться новой квартиры, в которую она планировала вложить деньги материнского капитала. С Нового года его сумма выросла с 350 до 500 тыс. руб., и семья, решив получить большую сумму, купила квартиру в деревянном доме, однако новые правила получения маткапитала исключают возможность вложить деньги в такого рода жилье, передает корреспондент Накануне.RU.

О ситуации рассказал на своей странице "ВКонтакте" депутат окружного заксобрания Иван Вершинин, к которому семья обратилась на личном приеме. В 2018 г. она получила свидетельство на региональный материнский капитал (в то время – 350 тыс. руб.).

"В семье трое детей, жили они в "однушке", решили "расшириться". Ее продали, как раз подвернулась хорошая квартира в микрорайоне Обской. Они внесли задаток и тут узнали о том, что с Нового года по решению губернатора региональный материнский капитал увеличивается сразу на 150 тыс. руб. – с 350 до 500. Для семьи с тремя детьми разница существенная", - отметил депутат.

Они решили подождать, чтобы получить больший маткапитал, а разницу потратить на обустройство жилья.

"А пока (еще в прошлом году) заключили предварительный договор покупки с хозяевами новой квартиры, перевели часть денег и даже успели в новогодние каникулы переехать в новое жилье. В новом году они, подав документы, узнали, что вообще не могут воспользоваться маткапиталом: изменился порядок его использования, потратить деньги можно исключительно на жилье в капитальном исполнении. Квартира же, в которую они переехали, – в деревянном доме, в том районе они все такие", - написал Вершинин.

Он направит запрос губернатору региона Дмитрию Артюхову "с просьбой изучить возможность сделать исключение для этой категории граждан, получивших свидетельство еще в прошлом году".

"Если нужно, рассмотрим возможность внести изменения в региональное законодательство", - подытожил Вершинин.