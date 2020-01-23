04 Августа 2020
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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Исполнение решений ЕСПЧ относительно России и россиян не изменится после внесения поправок в Конституцию - Госдума

Верховный суд России может не согласиться с решением Европейского суда по правам человека уже сейчас, так что при внесении поправок в Конституцию ситуация по признанию решений ЕСПЧ не изменится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении поправок в Конституцию, предложенных президентом, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, поправки предполагают закрепить в главном законе страны верховенство Конституции над международными законами.
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Исполнение решений ЕСПЧ относительно России и россиян не изменится после внесения поправок в Конституцию - Госдума

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Теги: поправки в конституцию, госдума, павел крашенинников



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Развитие сюжета:

Ранее 23.01.2020 10:56 Мск Поправки в Конституцию потребуют принятия нового закона о Госсовете - Крашенинников

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