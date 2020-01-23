Исполнение решений ЕСПЧ относительно России и россиян не изменится после внесения поправок в Конституцию - Госдума

Верховный суд России может не согласиться с решением Европейского суда по правам человека уже сейчас, так что при внесении поправок в Конституцию ситуация по признанию решений ЕСПЧ не изменится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении поправок в Конституцию, предложенных президентом, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, поправки предполагают закрепить в главном законе страны верховенство Конституции над международными законами.