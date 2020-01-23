04 Августа 2020
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Политика В России Москва
инаугурация Евгения Куйвашева, Крашенинников (2017) | Фото: Накануне.RU

Госдума хочет получить право отзывать министров российского правительства

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что поправки в Конституцию в нынешнем виде не предусматривают возможность отзыва утвержденных ранее ГД министров правительства. Депутаты предложили дать нижней палате парламента такое право, внеся соответствующее изменение в Конституцию, как передает корреспондент Накануне.RU.

"Если нам какой-то министр при назначении говорил одно, а делает другое, то должен быть механизм его призвать к ответственности за это", - заметил Крашенинников и добавил, что комитет и рабочая группа попробуют это предусмотреть.

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Госдума хочет получить право отзывать министров российского правительства

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Теги: поправки в конституцию, госдума, павел крашенинников



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