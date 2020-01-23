Понятие "МРОТ" планируют убрать из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ).

Как сообщает газета "Известия", его планируется заменить новым определением, например, конкретными цифрами выплат.

Уже в декабре текущего года ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.

Изменения готовятся в связи с тем, что понятию "МРОТ" в последнее время был придан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякого толкования, пояснили в Минюсте.

МРОТ в России с 1 января 2018 года равняется величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2020 года его размер составит 12 тыс. 130 руб. Как считают в Минтруде, повышение размера коснется более 3 млн граждан, 1,5 млн из которых являются госслужащими.

Напомним, ранее глава профсоюзной федерации Михаил Шмаков заявил, что минимальную зарплату нужно соотносить с минимальным потребительским бюджетом, то есть считать ее на уровне 25 тыс. руб. В Госдуме поддержали идею реального просчета МРОТ, а в Совфеде считают, что на это нет денег.