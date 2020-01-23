04 Августа 2020
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Политика В России Москва
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Госдума начала рассмотрение поправок в Конституцию: изменения вносятся в 22 статьи главного закона страны

"Поправки предполагают изменения в 22 статьи Конституции", - рассказал на пленарном заседании Госдумы глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что многие из поправок в Конституцию уже сейчас действуют в качестве федеральных законов или других нормативных актов, но после внесения в главный закон страны они будут унифицированы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проект не затрагивает фундаментальные основы первой и второй глав Конституции", - отметил депутат.

Крашенинников начал разбор поправок с социального блока, в нем предусматривается МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также индексация пенсий и соцвыплат. По словам депутата, эти положения уже имеются в федеральных законах.

Другой блок – международные договоры, противоречащие Конституции, не должны исполняться. Крашенинников отметил, что подобные пункты действуют во многих странах, в том числе и Европы.

ельцин-центр конституция рф|Фото: Накануне.ru

Также он остановился на "совершенствовании системы сдержек и противовесов" – передаче парламенту некоторых полномочий от президента: утверждение правительства и премьера (по представлению президента и уже назначенного премьер-министра). Крашенинников рассказал, что кандидатуры некоторых министров (силового блока) будет вносить на рассмотрение президент, а не премьер. "Ко второму чтению мы рассмотрим ситуацию, когда Госдума не утверждает того или иного кандидата министром", - заявил глава комитета по госстроительству.

Крашенинников отметил и поправки о Госсовете. Этот орган действует с 200 года, но впервые механизм его формирования и деятельность будут описаны в Конституции.

Он перечислил и другие поправки, касающиеся требований к президенту, высшим чиновникам и парламентариям, контролю за региональными и федеральными чиновниками и прокурорами и т.д.

Депутат сказал, что в общероссийском голосовании по поправкам смогут принимать участие все избиратели. Поправок потребуют 30 федеральных законов и подзаконных актов, придется принимать новый закон о Госсовете.

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Госдума начала рассмотрение поправок в Конституцию: изменения вносятся в 22 статьи главного закона страны

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Теги: поправки в конституцию, госдума, павел крашенинников



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