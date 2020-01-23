04 Августа 2020
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Общество Свердловская область
росток земля руки человека деревья (2012) | Фото: chudo-ogorod.ru

В 2020 году в Екатеринбурге высадят более 20 тысяч деревьев и кустарников

Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга сообщил об итогах своей работы в 2019 г.. За прошлый год, площадь цветников в столице Урала возросла до 61 тыс. кв.м., и улучшилось 17,3 гектара газонного покрытия. Таким образом службами благоустройства было высажено более 5,5 тыс. деревьев и 16,5 тыс. кустарников.

Как сообщила Накануне.RU заместитель начальника департамента - начальник отдела информационного сопровождения Виктория Мкртчян, высадка осуществляется по всей территории города: парках, скверах и просто на улицах. Ею занимается муниципальное предприятие "Зеленстрой" под руководством городской службы благоустройства.

"Есть такая система, что при необходимом ремонте или реконструкции, делается постановление о сносе определенного количества деревьев. В последствии застройщик или организация, которая осуществляла ремонт, обязана высадить точно такое же количество деревьев. По этой программе также проходит посадка", - пояснила Виктория Мкртчян.

Власти Екатеринбурга не собираются останавливаться на достигнутом. В 2020 г. озеленителями уральской столицы планируется повторить свое прошлогоднее достижение и "освежить" город еще как минимум на 22 тыс. деревьев и кустарников.

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В 2020 году в Екатеринбурге высадят более 20 тысяч деревьев и кустарников

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Теги: озеленение города, деревья, благоустройство



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