В Екатеринбурге ищут бомбы в мэрии города, Арбитраже и детских садах

В четверг в администрации Екатеринбурга опять искали бомбу.

Как сообщил Накануне.RU источник в мэрии, сообщение о минировании поступило сегодня около часа назад. Утверждалось, что кроме ратуши заминирован Арбитражный суд и несколько детских садов.

После сигнала мэрию в срочном порядке стали проверять кинологи с собаками. Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию после завершения всех проверочных мероприятий.

Напомним, администрацию Екатеринбурга "минировали" неделю назад. Никакой бомбы тогда не нашли, но всех сотрудников пришлось эвакуировать.