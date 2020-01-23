Крашенинников: В Конституции нет и не будет поправки о самороспуске Госдумы

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников ("Единая Россия") опроверг слухи о досрочном роспуске Госдумы, назвав их "фантазией".

"Поправки о самороспуске нет и не будет", - цитирует его Regnum.

Напомним, в экспертных кругах продолжается обсуждение предложенных президентом правок в Конституцию и, соответственно, возможного "ремонта" всей политической системы. Один из важнейших и горячо обсуждаемых вопросов в этой связи – роспуск Государственной думы и проведение досрочных парламентских выборов в нижнюю палату.