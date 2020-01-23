04 Августа 2020
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Общество Курганская область
Администрация Варгашинского района (2018) | Фото:Накануне.RU

Уральские энергоолигархи "забыли" о модернизации "коммуналки" в Кургане и заявили об остановке водоотведения в одном из поселков

Коммунальщики Кургана фактически бросили поселок Варгаши на произвол судьбы - в "Водном союзе" заявили, что с 30 января компания прекращает деятельность по водоотведению в этом населенном пункте.

"Водный союз" ссылается на то, что тариф на водоотведение в конце прошлого года якобы не был утвержден.

"Мы прекращаем деятельность по водоотведению, начиная с 30 января - прием и перекачка стоков в Варгашах больше не входит в обязанности "Водного союза" и не находится в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Водоснабжение поселка пока будет осуществляться в прежнем режиме", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе коммунальной организации.

Администрация Варгашинского района(2018)|Фото:Накануне.RU

В компании также поставили в вину департаменту госрегулирования цен и тарифов Курганской области то, что с 1 января этого года тариф на водоснабжение в Кургане был снижен на 6,2%, а тариф на водоотведение не изменился.

"В Варгашах тариф на воду остался прежним, тариф на водоотведение не был утвержден. В Куртамыше вода подешевела на 1,3%, водоотведение на 31,9%", - отметили в компании.

Коммунальщики заявили, что уже посчитали ущерб - убытки предприятия якобы увеличатся на 50 млн руб. в год.

Как рассказали Накануне.RU в правительстве Курганской области, "Водный союз" является арендатором сетей водоотведения и водоснабжения в посёлке Варгаши.

"Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил тариф на водоотведение для компании на 2020 год в связи с тем, что тариф предполагает расходы на очистку сточных вод. Фактически в посёлке Варгаши такие услуги не оказываются – в муниципальном образовании нет очистных сооружений", - отметили власти.

"Водный союз" является гарантирующей организацией в Варгашах, и расторгнуть договор на обслуживание сетей водоотведения в одностороннем порядке компания не имеет права – это запрещено законом.

"Правительство Курганской области для разрешения проблемного вопроса предложило "Водному союзу" заключить договор гражданско-правового характера с администрацией на отведение ЖБО. Это не регулируемый государством вид услуги. Отведение ЖБО отличается от водоотведения тем, что в первом варианте не предусмотрена очистка сточных вод. В рамках такого договора "Водный союз" мог бы продолжать свою деятельность.

"По данным органов местного самоуправления, такой вариант рассматривался компанией, но стоимость, которую обозначила компания для такой услуги, в два раза превысила действующий в 2019 году тариф на водоотведение. Это не позволило урегулировать вопрос. Заявление компании о том, что деятельность по водоотведению в Варгашах являлась убыточной, не имеет под собой оснований. В департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области "Водный союз" не сообщал об утбытках, которые получает в рамках деятельности в посёлке Варгаши, хотя обязан был это сделать, если таковые были", - говорится в сообщении правительстве региона.

Важным является то, что в период действия договора аренды "Водный союз", получая плату от населения по тарифу, построил пять канализационно-насосных станций в посёлке. Сейчас они являются собственностью компании. Без них оказание услуг по водоотведению и по отведению ЖБО невозможно.

"Правительством Курганской области предпринимаются меры для урегулирования вопроса, ситуация находится на контроле. Прорабатывается вопрос строительства очистных сооружений в посёлке", - заявили власти.

Смешны и непонятны заявления "Водного союза" о том, что в соседней Тюменской области размер тарифов на водоотведение и водоснабжение выше, чем в Кургане, на 40%. Однако руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников, вероятно, не знает, что у двух регионов очень разные бюджеты, а уровень жизни населения различен настолько, что сравнивать дотационный Курган и нефтяную "собянинскую" Тюмень просто нелогично и нецелесообразно.

Владимир Овсянников(2016)|Фото:Накануне.RU

В "Водном союзе" также заявили, что компания оказалась в очень сложной финансовой ситуации, и при возникновении аварий на изношенных сетях коммунальщики не смогут устранить их. Однако Овсянников здесь не стал напоминать о том, кто привел водные сети Кургана к 100%-ному износу. А мы напомним. Во времена губернаторства Олега Богомолова структуры уральских энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва прибрали к рукам не только энергетику региона, но и все водные сети. В 2012 году компания "Курганводоканал" объявила конкурс на договор аренды своего имущества сроком на 49 лет с общей суммой платы в 3 млрд руб.

Это выглядело как нормальная практика, которая в те годы процветала во многих регионах России - сдача в аренду имущества инвесторам, которые в дальнейшем вкладывали свои деньги в модернизацию производства. Но прошло вот уже 7 лет, а сети как имели почти стопроцентный износ, так и имеют. С 2012 года арендная плата собственником не индексировалась ни разу, несмотря на то, что в договоре аренды была прописана возможность пересмотра платы ежегодно.

Водный союз(2017)|Фото:Накануне.RU

Все арендные платежи и вложения в модернизацию и реконструкцию сетей очень сомнительны. Анализируя документы конкурсной заявки, "Водный союз" хотел потратить на эти цели в период с 2013 по 2018 годы более 700 млн руб. Источник Накануне.RU в "Водном союзе" рассказал, что компания предоставила и согласовала с "Курганводоканалом" отчеты и все необходимые документы о выполнении программы модернизации сетей на 359 млн руб. Но эта сумма - лишь 1% от 25 млрд руб., которые по договору "Водный союз" обязан был вложить в развитие городских водных сетей за весь период аренды.

Водопровод и канализацию Кургана энергоолигархам отдал на "съедение" именно Олег Богомолов. Также стоит отметить, что в период передачи сетей от "Курганводоканала", МУПом руководил экс-глава Кургана Павел Кожевников - тоже ставленник Бикова и Боброва. Олигархи подстраховались, чтобы при передаче в аренду не возникло никаких проблем.

Олег Богомолов Алексей Кокорин Артем Биков(2014)|Фото: Накануне.RU

Что касается содержания самого договора аренды, то в нем по непонятным причинам не прописали сроки и источники вложения инвестиций. Исходя из этого арендатор может инвестировать средства в любое время вплоть до 2061 года.

Тем самым, "Водный союз", упоминая свои многомиллионные убытки от снижения тарифов на водоотведение, сам не исполнил своих обязательств по инвестированию 25 млрд руб. в коммунальное хозяйство города - хотя в договоре это условие прописано было. По какой причине от безответственности коммунальщиков сейчас должны страдать жители Варгашей - не совсем ясно.

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Уральские энергоолигархи "забыли" о модернизации "коммуналки" в Кургане и заявили об остановке водоотведения в одном из поселков

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Теги: Водный союз, Варгаши, водоотведение, вода, Алексей Бобров, Артем Биков



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