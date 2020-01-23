В Прикамье в очередной раз отклонили закон о "Детях войны"

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании в пятый раз отклонили законопроект о "Детях войны", передает корреспондент Накануне.RU.

Автором законопроекта стал член фракции "Справедливая Россия" Аркадий Непряхин. До этого на рассмотрение в краевое заксобрание инициативу четыре раза вносили коммунисты.

Закон предусматривает особый статус для граждан РФ, родившимся на территории СССР и проживающим на территории Пермского края, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

Предполагалось, что граждане, которым будет присвоен этот статус, будут иметь право на льготы. В частности, на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы, размер которой определялся бы губернатором Пермского края, на внеочередное оказание медицинской помощи, на внеочередной прием в организациях социального обслуживания и на преимущественное пользование всеми видами услуг культурно-зрелищных учреждений.

"В действующем федеральном законодательстве граждане, чье детство и юность пришлось на годы Великой Отечественной войны, не получили специального статуса со соответствующими мерами социальной поддержки. За годы послевоенной истории внимание к данной категории граждан, за исключением детей блокадников и детей узников концлагерей, уделялось крайне мало. Именно поэтому был разработан и внесен законопроект, в котором устанавливается статус детей войны, и определяются меры их социальной поддержки. Целью представленного законопроекта является создание условий по обеспечению социальных прав на территории Пермского края", - высказался депутат Аркадий Непряхин.

Профильный комитет инициативу не поддержал. Депутат заксобрания Владимир Корсун отметил, что с позиции фракции КПРФ вопрос уже "перезрел".

"Дети войны действительно заслуживают, чтобы на них было обращено внимание законодательной и исполнительной власти. На пенсию 7-11, в лучшем случае 14 тыс. не разбежишься. Хочу напомнить, что перед выборами в Госдуму и заксобрание, депутаты избранные от разных партий, клятвенно обещали этот вопрос решить. Вопрос пятый раз был внесен в Госдуму. Так и не был принят. Фракция КПРФ в заксобрание Пермского края вносила проект четыре раза. Он также не нашел поддержки большинства. В преддверие 75-летия Победы нужно принять этот закон, и статус дать этим людям. И какую-то материальную поддержку оказать. Осталось их не так уж много", - высказался парламентарий.

Однако большинством голосов инициативу вновь отклонили. Отметим, что 21 января Госдума при обсуждении тоже отклонила два законопроекта о соцгарантиях детям Великой отечественной войны