Губернатор Амурской области призвал россиян не ездить в Китай из-за коронавируса

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал жителей региона пока не ездить в соседний Китай. Об этом он написал в Instagram: "Друзья, у наших соседей в КНР очень серьёзная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении".

В комментариях многие пользователи предлагают закрыть границу: "Надо границу закрывать на карантин. А не статьи в интенеренте писать. Ждете эпидемия, потом поздно будет", "А почему интересно никто не пишет про еженедельные вылеты в Санью и др азиатские страны, где тоже много китайцев. Может и чартеры отменить?", "Закройте границу. У нас (у вас в том числе) маленькие дети. Будьте мужиком".

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм опубликовали рекомендации для россиян по посещению Китая. Гражданам РФ рекомендуется отказаться от поездок в город Ухань и соблюдать повышенные меры безопасности в других китайских городах.

Вот рекомендации Роспотребнадзора:

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.