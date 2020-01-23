Поклонская прокомментировала ситуацию с комиком "Долгополовым: "В воздухе витает запах свободы и перемен"

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/furniture/kitchen/builtinkitchen/, посмотреть.
Объявление: http://remont.youdo.com/stuccoing/fillers/tag/ceiling/, описание.
Объявление: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/geo/spb/, полное описание.



Общество В России
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Поклонская прокомментировала ситуацию с комиком "Долгополовым: "В воздухе витает запах свободы и перемен"

Депутат Госдумы прокомментировала ситуацию с комиком Долгополовым и призвала верующих людей не становиться "инквизиторами", вспомнила притчу о фарисеях и заявила о "запахе свободы и перемен" в воздухе.

"Сразу скажу: я не поддерживаю тех, кто оскорбляет религиозные чувства верующих (православных, мусульман и др.). Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей "инквизиторами", - пишет Наталья в своем Telegram-канале.

"На комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих". И чего добились? В итоге опять все ополчились на православных людей", - пишет Поклонская. Она вспоминает евангельскую притчу о фарисеях и блуднице, призывая общество "не бросать камни", поскольку все не без греха.

"В воздухе витает запах свободы и перемен. Да, выступление комика насыщено оскорблениями в адрес церкви, политики... Следить за исполнением законов и соблюдением прав человека — обязанность целых отрядов правоохранителей, - подводит итог экс-прокурор Крыма. - Давайте не будем наступать на старые грабли и сами себе вставлять палки в колёса. Истинно верующие люди (христиане, мусульмане, буддисты и др.) являются образцом культуры, сдержанности и силы. Поэтому защищать свою веру должен каждый человек, но делать это разумно, при этом не уподобляясь невежам и невеждам, показывающим своё бескультурье и безграмотность".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Поклонская прокомментировала ситуацию с комиком "Долгополовым: "В воздухе витает запах свободы и перемен"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наталья поклонская, комик долгополов, оскорбление чувств верующих, православие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.01.2020 16:19 Мск Комик, шутивший про Путина и церковь, уехал из России

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров