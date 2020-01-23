Поклонская прокомментировала ситуацию с комиком "Долгополовым: "В воздухе витает запах свободы и перемен"

Депутат Госдумы прокомментировала ситуацию с комиком Долгополовым и призвала верующих людей не становиться "инквизиторами", вспомнила притчу о фарисеях и заявила о "запахе свободы и перемен" в воздухе.

"Сразу скажу: я не поддерживаю тех, кто оскорбляет религиозные чувства верующих (православных, мусульман и др.). Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей "инквизиторами", - пишет Наталья в своем Telegram-канале.

"На комика Александра Долгополова подали заявление об оскорблении чувств верующих". И чего добились? В итоге опять все ополчились на православных людей", - пишет Поклонская. Она вспоминает евангельскую притчу о фарисеях и блуднице, призывая общество "не бросать камни", поскольку все не без греха.

"В воздухе витает запах свободы и перемен. Да, выступление комика насыщено оскорблениями в адрес церкви, политики... Следить за исполнением законов и соблюдением прав человека — обязанность целых отрядов правоохранителей, - подводит итог экс-прокурор Крыма. - Давайте не будем наступать на старые грабли и сами себе вставлять палки в колёса. Истинно верующие люди (христиане, мусульмане, буддисты и др.) являются образцом культуры, сдержанности и силы. Поэтому защищать свою веру должен каждый человек, но делать это разумно, при этом не уподобляясь невежам и невеждам, показывающим своё бескультурье и безграмотность".