04 Августа 2020
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Общество За рубежом
Силовики на уханьском вокзале (2020) | Фото: thepaper.cn

В Ухане из-за вспышки пневмонии остановили работу общественного транспорта. Жители раскупают продукты и бензин

Власти города Ухань, в котором началась вспышка пневмонии нового типа, прибегли к целому ряду чрезвычайных мер, чтобы ограничить распространение заболевания. 23 января с десяти часов утра по местному времени приостанавливается работа общественного транспорта. Это касается городских и междугородних автобусов, метро, паромов. Закрываются железнодорожные вокзалы и аэропорт. Многие постарались покинуть Ухань до этого времени, но выехать из многомиллионного города, разумеется, удалось не всем.

Закрывается вокзал Ханькоу(2020)|Фото: thepaper.cn

К десяти утра некоторые всё же приезжали к вокзалам, рассчитывая попытать счастья или хотя бы сдать билеты.

Кто-то всё же едет на вокзал в надежде уехать, или хотя бы сдать билеты(2020)|Фото: thepaper.cn

Автомобильное движение не прекращается, однако, на выезде из Уханя проводятся проверки и, судя по фотографиям, покидающих город машин практически нет.

Не пытайся покинуть Ухань(2020)|Фото: thepaper.cn

Кроме того, из-за слухов о прекращении продажи бензина очереди из машин выстраиваются у АЗС.

Очередь к заправкам(2020)|Фото: thepaper.cn

Уханьский комитет по профилактике и контролю эпидемии сообщает, что бензина, провианта и лекарств достаточно и призывает горожан не паниковать и не скупать их впрок. Тем не менее наблюдается определённый ажиотаж в продовольственных магазинах. На некоторых снимках видно, что на прилавках исчезла… полынь, или чернобыльник.

В уханьских магазинах раскупили чернобыльник(2020)|Фото: thepaper.cn

Напомним, депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса.

Неофициальное издание КПК Global Times отмечает, что всё происходящее вокруг коронавируса так или иначе послужит проверкой системы здравоохранения КНР. В отличие от вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. гораздо больше внимания уделяется информированию населения – первый случай нынешнего заболевания был выявлен 31 декабря прошлого года и за двадцать дней ответственные органы выпустили более десяти уведомлений. Меры по ограничению распространения вируса приходится проводить накануне Праздника Весны – в дни, когда происходит самая массовая единовременная миграция людей на планете. Очевидно, что система управления в Китае нуждается в дальнейшем улучшении, но всё больше китайцев уверены, что система выдержит эти испытания, отмечает издание.

В преддверии Праздника Весны множество китайцев разъезжается по стране навестить родственников(2020)|Фото: thepaper.cn

Напомним, происхождение вируса до сих пор неизвестно. Предполагается, что коронавирус происходит с оптового рынка морепродуктов, либо представляет собой мутацию вируса, встречающегося у летучих мышей.

Вакцины от него пока также не существует, а многие заражённые успели разъехаться по стране, пока протекал инкубационный период заболевания. Двое жителей КНР были госпитализированы с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге, однако у них заболевание на данный момент не подтвердилось.

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В Ухане из-за вспышки пневмонии остановили работу общественного транспорта. Жители раскупают продукты и бензин

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Теги: Китай, Ухань, пневмония, коронавирус



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