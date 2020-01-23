В Параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют иностранные военные расчеты

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/interior/apartments/balconies/size/diz/1i5m/, выбирай!
http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/tag/mastera/: лучшие цены тут.
Здесь http://remont.youdo.com/facing/walls/wallpapering/, подробнее >>


    высокие женские зимние кроссовки вот тут

Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО В России В бывшем СССР
Парад Победы, военная техника, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

В Параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют иностранные военные расчеты

В штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге прошло первое координационное совещание по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил командующий войсками ЦВО Александр Лапин, особенностью военного парада в уральской столице в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств. Это будет сделано впервые.

"Планируется, что будут задействованы военнослужащие республики Казахстан, Киргизской республики, республики Таджикистан и республики Узбекистан", - уточнил генерал-полковник Лапин.

Парад Победы, 9 мая, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Участники совещания рассмотрели широкий спектр вопросов, касающийся совместной подготовки и проведения Парада Победы в Екатеринбурге. В частности, был уточнен порядок взаимодействия и обеспечения торжественного мероприятия.

Напомним, Екатеринбург начал готовиться к 75-летию Великой Победы осенью прошлого года. Ранее губернатор Евгений Куйвашев пригласил белорусских ветеранов на Парад Победы в столицу Урала.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют иностранные военные расчеты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Парад Победы, подготовка, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.06.2020 13:17 Мск В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Ранее 19.06.2020 14:48 Мск Посетить Парад Победы в Екатеринбурге можно будет только в маске и перчатках
Ранее 17.06.2020 09:50 Мск В условиях эпидемии коронавируса: ветераны примут участие в параде в Екатеринбурге по видеосвязи
Ранее 15.06.2020 11:50 Мск В Екатеринбурге пройдут три тренировки Парада Победы: улицы перекроют
Ранее 14.06.2020 09:29 Мск "Мы еще посмотрим": Куйвашев не исключил отмену Парада Победы в Екатеринбурге
Ранее 01.06.2020 08:55 Мск Каждый участник Парада Победы в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус
Ранее 28.05.2020 12:45 Мск Параду Победы – быть. Куйвашев дал поручения по организации Года памяти и славы на Среднем Урале
Ранее 22.04.2020 09:05 Мск В Екатеринбурге после отмены репетиций Парада Победы отказались от перекрытия улиц
Ранее 21.04.2020 08:27 Мск В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске отменены репетиции Парадов Победы
Ранее 14.04.2020 08:17 Мск Несмотря на коронавирус: в Екатеринбурге начались репетиции парада в честь Великой Победы
Ранее 31.03.2020 12:47 Мск Военные Екатеринбургского гарнизона начинают тренировки к параду в честь 75-летия Победы
Ранее 19.02.2020 13:17 Мск Генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдет днем
Ранее 19.02.2020 12:00 Мск В Параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие истребители Су-34

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров