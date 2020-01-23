В Параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют иностранные военные расчеты

В штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге прошло первое координационное совещание по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как отметил командующий войсками ЦВО Александр Лапин, особенностью военного парада в уральской столице в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств. Это будет сделано впервые.

"Планируется, что будут задействованы военнослужащие республики Казахстан, Киргизской республики, республики Таджикистан и республики Узбекистан", - уточнил генерал-полковник Лапин.

Участники совещания рассмотрели широкий спектр вопросов, касающийся совместной подготовки и проведения Парада Победы в Екатеринбурге. В частности, был уточнен порядок взаимодействия и обеспечения торжественного мероприятия.

Напомним, Екатеринбург начал готовиться к 75-летию Великой Победы осенью прошлого года. Ранее губернатор Евгений Куйвашев пригласил белорусских ветеранов на Парад Победы в столицу Урала.