"При Решетникове край "вырос". Депутат заксобрания Прикамья - о совместной работе с новым министром экономики
Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО "Метафракс" Армен Гарслян, комментируя переход Максима Решетникова в федеральное правительство, отметил, что для него работать с 2017 года в одной команде с теперь уже экс-губернратором было большой честью. По мнению политика, регион под руководством Решетникова существенно "вырос", передает корреспондент Накануне.RU.
"За это время край сильно изменился. Прежде всего, достигнуты стабильные положительные показатели роста промышленного производства. Сформирован серьезный портфель инвестиционных проектов в промышленности пермского края до 2024 г. на сумму свыше 1,6 трлн руб.", - сказал он.
Активно использовались инструменты государственной поддержки промышленного сектора.
"Неслучайно Пермский край стал лидером среди всех субъектов России в части реализации специальных инвестиционных контрактов. Подписано 12 региональных и пять федеральных специнвестконтрактов, обеспечившие рабочими местами жителей и перспективой развития территории на много лет вперёд. К примеру, реализуемый с 2018 г. СПИК с ПАО "Метафракс", в рамках которого идет строительство комплекса Аммиак-Карбамид-Меланин, даст более 400 новых рабочих мест трем городам", - сказал Гарслян.
За это время территории получили колоссальную поддержку.
"Реализован ряд инфраструктурных проектов важных для жителей: в Губахе построены ледовая арена и новые модульные котельные, реконструированы "Дворец культуры" и музей шахтерской славы в Гремячинске, обновлен стадион "Шахтер" и реализован проект по строительству кинозала в Кизеле. Особое внимание уделялось вопросам социальной сферы и образования, строительству дорог. Мы рады за нашего земляка. Благодарим Максима Геннадьевича за плодотворную работу, открытость, честное отношение к делу и желаем дальнейших успехов", - подытожил депутат.