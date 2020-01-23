"При Решетникове край "вырос". Депутат заксобрания Прикамья - о совместной работе с новым министром экономики

Депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО "Метафракс" Армен Гарслян, комментируя переход Максима Решетникова в федеральное правительство, отметил, что для него работать с 2017 года в одной команде с теперь уже экс-губернратором было большой честью. По мнению политика, регион под руководством Решетникова существенно "вырос", передает корреспондент Накануне.RU.

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"За это время край сильно изменился. Прежде всего, достигнуты стабильные положительные показатели роста промышленного производства. Сформирован серьезный портфель инвестиционных проектов в промышленности пермского края до 2024 г. на сумму свыше 1,6 трлн руб.", - сказал он.

Активно использовались инструменты государственной поддержки промышленного сектора.

"Неслучайно Пермский край стал лидером среди всех субъектов России в части реализации специальных инвестиционных контрактов. Подписано 12 региональных и пять федеральных специнвестконтрактов, обеспечившие рабочими местами жителей и перспективой развития территории на много лет вперёд. К примеру, реализуемый с 2018 г. СПИК с ПАО "Метафракс", в рамках которого идет строительство комплекса Аммиак-Карбамид-Меланин, даст более 400 новых рабочих мест трем городам", - сказал Гарслян.

За это время территории получили колоссальную поддержку.

"Реализован ряд инфраструктурных проектов важных для жителей: в Губахе построены ледовая арена и новые модульные котельные, реконструированы "Дворец культуры" и музей шахтерской славы в Гремячинске, обновлен стадион "Шахтер" и реализован проект по строительству кинозала в Кизеле. Особое внимание уделялось вопросам социальной сферы и образования, строительству дорог. Мы рады за нашего земляка. Благодарим Максима Геннадьевича за плодотворную работу, открытость, честное отношение к делу и желаем дальнейших успехов", - подытожил депутат.