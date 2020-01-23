Пока ещё с гимном и флагом. Сборная России впервые выиграла общий зачёт зимней юношеской Олимпиады

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Муж на час: http://remont.youdo.com/interior/chastnye/brick/diz/geltiy/ тут.
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/st236115/, полное описание.



Спорт В России
Юношеская сборная России по хоккею (2020) | Фото: twitter.com/olympic

Пока ещё с гимном и флагом. Сборная России впервые выиграла общий зачёт зимней юношеской Олимпиады

Сборная России впервые выиграла медальный зачёт зимних юношеских Олимпийских игр.
Читайте также:

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, соревнования в швейцарской Лозанне принесли отечественным спортсменам 29 наград (10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых).

Всё решилось в последний день: заключительную десятую золотую медаль принесли российской команде хоккеисты, обыгравшие накануне сборную США в финале турнира (4:0).

Кроме хоккея награды высшего достоинства были завоёваны российскими спортсменами также в биатлоне, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, фигурном катании и прыжках на лыжах с трамплина.

На втором месте в итоговом неофициальном медальном зачёте стали хозяева ОИ швейцарцы, на счету которых 24 награды (10-6-8). Тройку замкнули японцы с 17 медалями (9-7-1).

Зимние юношеские Олимпийские игры проводились в третий раз. В 2012 году в общем зачёте победила сборная Германии, в 2016 — США.

Отметим также, что на этом турнире сборная России принимала полноценное участие как сборная России — со своим флагом и гимном. В ближайшем будущем ребятам предстоит повзрослеть и перейти в большой спорт, где будущее выглядит более плачевным. На взрослом уровне сборной России на двух ближайших Олимпиадах не будет, а независимым спортсменам предстоит пройти многочисленные фильтры допуска к соревнованиям.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пока ещё с гимном и флагом. Сборная России впервые выиграла общий зачёт зимней юношеской Олимпиады

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сборная России, зимние юношеские Олимпийские игры, медальный зачёт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров