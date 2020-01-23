Пока ещё с гимном и флагом. Сборная России впервые выиграла общий зачёт зимней юношеской Олимпиады
Сборная России впервые выиграла медальный зачёт зимних юношеских Олимпийских игр.
Как передаёт корреспондент Накануне.RU, соревнования в швейцарской Лозанне принесли отечественным спортсменам 29 наград (10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых).
Всё решилось в последний день: заключительную десятую золотую медаль принесли российской команде хоккеисты, обыгравшие накануне сборную США в финале турнира (4:0).
🥇🏒4:0 — и сборная России становится чемпионом Юношеских Олимпийских игр по хоккею! Наши поздравления! 🎊#Lausanne2020 pic.twitter.com/6hER4KwnSk— Олимпийские игры (@Olympic) January 22, 2020
🥇🏒 Как выглядит победа? Вот так! #Lausanne2020 pic.twitter.com/GI4mUolLyS— Олимпийские игры (@Olympic) January 22, 2020
Кроме хоккея награды высшего достоинства были завоёваны российскими спортсменами также в биатлоне, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, фигурном катании и прыжках на лыжах с трамплина.
🥇 Анастасия Цыганова — чемпионка Юношеских игр в скелетоне! Серебро и бронза отправились в Германию. Поздравляем!— Олимпийские игры (@Olympic) January 19, 2020
*Уверены, вы оцените шлем Анастасии! #Lausanne2020 pic.twitter.com/LLziyh2fPT
🇷🇺Анна Шпынёва принесла российской сборной золото Юношеских игр #Lausanne2020 в прыжках на лыжах с трамплина. Браво! pic.twitter.com/asiDXsQ2wu— Олимпийские игры (@Olympic) January 19, 2020
Чемпионский момент — у каждого свой 🤩— Олимпийские игры (@Olympic) January 14, 2020
Биатлонистка Алёна Мохова и её чемпионский финиш на спринте!#Lausanne2020 pic.twitter.com/en4VRes0KY
Привет из Лозанны — от двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой 💖#Lausanne2020 pic.twitter.com/98v7Ok0rtI— Олимпийские игры (@Olympic) January 14, 2020
На втором месте в итоговом неофициальном медальном зачёте стали хозяева ОИ швейцарцы, на счету которых 24 награды (10-6-8). Тройку замкнули японцы с 17 медалями (9-7-1).
🎊🎊🎊 Всё хорошее рано или поздно заканчивается!— Олимпийские игры (@Olympic) January 22, 2020
Церемония закрытия Юношеских Олимпийских игр #Lausanne2020 — прямо сейчас на @olympicchannel 👉 https://t.co/h9iQNnYDVL pic.twitter.com/YFEBtwPWnX
⭐Вдохновляющие. Удивительные. Незабываемые⭐— Олимпийские игры (@Olympic) January 22, 2020
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Зимние юношеские Олимпийские игры проводились в третий раз. В 2012 году в общем зачёте победила сборная Германии, в 2016 — США.
Отметим также, что на этом турнире сборная России принимала полноценное участие как сборная России — со своим флагом и гимном. В ближайшем будущем ребятам предстоит повзрослеть и перейти в большой спорт, где будущее выглядит более плачевным. На взрослом уровне сборной России на двух ближайших Олимпиадах не будет, а независимым спортсменам предстоит пройти многочисленные фильтры допуска к соревнованиям.