В Прикамье запретили продажу снюсов несовершеннолетним

На сегодняшнем заседании законодательного собрания депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей: жевательных и сосательных, так называемых снюсов, передает корреспондент Накануне.RU.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Проект был принят в двух чтениях в рамках одного заседания.

По информации министерства территориальной безопасности края, в последнее время участились сообщения от родителей, обеспокоенных продажей школьникам во дворах учебных заведений и в иных местах снюсов под видом "жевательного табака". Его продажа в России находится под запретом.

Внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщал что уже был зафиксирован первый смертельный случай из-за употребления этих смесей.

Отметим, что аналогичный законопроект ранее приняли депутаты Ямала.

Напомним также, что в начале ноября, во время вечеринки подростки отравились наркотиками. Один из них умер, двоих пришлось экстренно госпитализировать. Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал этот случай вопиющим.