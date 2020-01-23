04 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

В Прикамье запретили продажу снюсов несовершеннолетним

На сегодняшнем заседании законодательного собрания депутаты приняли законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей: жевательных и сосательных, так называемых снюсов, передает корреспондент Накануне.RU.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Проект был принят в двух чтениях в рамках одного заседания.

По информации министерства территориальной безопасности края, в последнее время участились сообщения от родителей, обеспокоенных продажей школьникам во дворах учебных заведений и в иных местах снюсов под видом "жевательного табака". Его продажа в России находится под запретом.

Внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщал что уже был зафиксирован первый смертельный случай из-за употребления этих смесей.

Отметим, что аналогичный законопроект ранее приняли депутаты Ямала.

Напомним также, что в начале ноября, во время вечеринки подростки отравились наркотиками. Один из них умер, двоих пришлось экстренно госпитализировать. Мэр Перми Дмитрий Самойлов назвал этот случай вопиющим.

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В Прикамье запретили продажу снюсов несовершеннолетним

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Теги: снюс, бестабачная никотиновая смесь



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Развитие сюжета:

Ранее 12.02.2020 14:25 Мск В Прикамье поправки в закон о снюсах вступят с 20 февраля

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Ранее 19.12.2019 13:40 Мск В Перми запретят продажу бестабачных никотиновых смесей

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