Серовская городская больница оштрафована на 100 тысяч руб за отсутствие у врача лицензии

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
травмпункт, табличка (2016) | Фото: администрация Екатеринбурга

Серовская городская больница оштрафована на 100 тысяч руб за отсутствие у врача лицензии

Городской прокуратурой Серова после проверки серовская городская больница была оштрафована на 100 тыс. руб..

В ходе проверки выяснилось, что должность врача травматолога-ортопеда с января 2017 г. занимает врач, не имеющий соответствующей на данную должность лицензии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудник медицинского учреждения (1989 года рождения) помимо занимающей с 2016 г. должности врача-хирурга (лицензия имеется), регулярно осуществлял деятельность в травматологическом пункте.

Городская больница не смогла предоставить прокуратуре документы, свидетельствовавшие о переподготовке сотрудника, а также дипломов и сертификатов по специальности "травматология-ортопедия". В связи с грубым нарушением лицензионных прав, главврачу ГБУЗ (государственное бюджетное учреждение здравоохранения) Свердловской области "Серовской городской больнице" выдвинуто требование устранить нарушения.

Указанный сотрудник отстранен от должности травматолога-ортопеда, а администрация медицинского учреждения обязана полностью обеспечить травмпункт врачами с соответствующим образованием. Также, решением районного суда города, Серовская городская больница признана виновной по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) и обязана выплатить штраф в размере 100 тыс.руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Серовская городская больница оштрафована на 100 тысяч руб за отсутствие у врача лицензии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Серовская больница, штраф, прокуратура, врач



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




Новости партнеров