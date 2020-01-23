Серовская городская больница оштрафована на 100 тысяч руб за отсутствие у врача лицензии

Городской прокуратурой Серова после проверки серовская городская больница была оштрафована на 100 тыс. руб..

В ходе проверки выяснилось, что должность врача травматолога-ортопеда с января 2017 г. занимает врач, не имеющий соответствующей на данную должность лицензии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудник медицинского учреждения (1989 года рождения) помимо занимающей с 2016 г. должности врача-хирурга (лицензия имеется), регулярно осуществлял деятельность в травматологическом пункте.

Городская больница не смогла предоставить прокуратуре документы, свидетельствовавшие о переподготовке сотрудника, а также дипломов и сертификатов по специальности "травматология-ортопедия". В связи с грубым нарушением лицензионных прав, главврачу ГБУЗ (государственное бюджетное учреждение здравоохранения) Свердловской области "Серовской городской больнице" выдвинуто требование устранить нарушения.

Указанный сотрудник отстранен от должности травматолога-ортопеда, а администрация медицинского учреждения обязана полностью обеспечить травмпункт врачами с соответствующим образованием. Также, решением районного суда города, Серовская городская больница признана виновной по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)) и обязана выплатить штраф в размере 100 тыс.руб.