Китай недооценивает или скрывает угрозу распространения коронавируса, - Онищенко

Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, откуда появился коронавирус, который стремительно распространяется в Китае.

По словам Онищенко, скорее всего, коронавирус появился уже давно. А вспышка пневмонии обусловлена тем, что вирус изменился и только теперь начал передаваться от человека к человеку.

"Поначалу думали, что это морепродукты, однако эта версия ненадежна. Речь идет о пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи", - цитирует Онищенко РЕН ТВ.

Возможно, власти Китая недооценивают или скрывают угрозу распространения этого заболевания, добавил также он.

Между тем, коронавирус вплотную приблизился к границам Приморья, сообщает Regnum. В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Приморьем, накануне был выявлен первый случай заражения короновирусом.

Напомним, органы здравоохранения КНР опровергли завышенные цифры, приводившиеся в западной прессе (там говорилось о 1700 заболевших пневмонией нового типа). По последним данным, число заболевших вирусной пневмонией составляет 541 человек, 17 человек погибли.

Китайские власти закрыли для выезда город Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

В настоящее время приостановлены авиарейсы, отправление поездов и автобусов. Когда ограничительные меры будут сняты - не сообщается. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.