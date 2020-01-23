Аэропорт Перми возобновил работу, которую на несколько часов парализовал снегопад

Возобновил свою работу пермский аэропорт "Большое Савино", ранее несколько часов не принимавший рейсы из-за снегопада, сообщили Накануне.RU в пресс-центре аэрогавани.

Напомним, вечером 22 января из-за сильного снегопада и ветра аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. Рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" был отправлен на запасной аэродром в екатеринбургский "Кольцово".

В итоге аэропорт не принимал и не выпускал суда с 22.00 22 января до 3.00 23 января. Отменён рейс SU-1394 из Москвы "Аэрофлота". Пассажиров пересадили на следующий рейс компании в Пермь. Самолеты из Москвы и Калининграда авиакомпаний "Аэрофлот" и "ЮВТ-Аэро" , которые ушли на запасной аэродром в Екатеринбург, вернулись в "Большое Савино" и успешно приземлились. Аэропорт работает в штатном режиме.