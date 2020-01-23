04 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" в 2019 году выполнило программы техперевооружения, реконструкции и ремонтов в полном объеме

АО "Транснефть – Сибирь" в полном объеме исполнило программу технического перевооружения и реконструкции и программу капитального ремонта 2019 года.

В декабре 2019 года введен в эксплуатацию производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода. Реализация проекта позволила минимизировать размещение заказов на изготовление металлоконструкций в сторонних организациях, освоить производство новой наукоемкой продукции, в том числе по программе импортозамещения, повысить качество выпускаемой продукции.

На линейной части магистральных нефтепроводов (МН) заменены и введены в эксплуатацию 13 участков общей протяженностью 116 км. Устранено около 2 тыс. дефектов на линейной части.

Введены в эксплуатацию после реконструкции 15 резервуаров, 7 систем автоматики НПС, заменены 34 электродвигателя и 30 насосных агрегатов с улучшенными показателями качества и энергоэффективности оборудования. На НПС "Конда-2" внедрена оперативная система измерения количества и показателей качества нефти. Кроме того, в 2019 году началась опытная эксплуатация цифровой подстанции на НПС "Уват-1" Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

В рамках работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнено техническое перевооружение тепловых сетей на НПС "Сатарино" Нефтеюганского УМН и ЛПДС "Пур-Пе" Ноябрьского УМН, теплотрассы на территории базы Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий. На ЛПДС "Южный Балык" Нефтеюганского УМН введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная мощностью 16 МВт с возможностью работы на газообразном и жидком топливе. Еще две котельные запущены в работу на ЛПДС "Конда" Урайского УМН и на ЛПДС "Сетово" Тобольского УМН.

В целях повышения экологической безопасности построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на НПС "Ильичевка" Урайского УМН и ЛПДС "Апрельская" Сургутского УМН, а также завершены работы по капитальному ремонту очистных сооружений ЛПДС "Сосьва" Урайского УМН.

В 2019 году завершено устройство 9 мостовых сооружений через водные преграды для обеспечения постоянного вдольтрассового проезда для обслуживания объектов МН. Еще 4 мостовых сооружения находятся в стадии строительства.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции и программой капитального ремонта акционерного общества, позволяет обеспечивать безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

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АО "Транснефть – Сибирь" в 2019 году выполнило программы техперевооружения, реконструкции и ремонтов в полном объеме

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Теги: транснефть - сибирь, техперевооружение, реконструкция



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