04 Августа 2020
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Экономика В России Москва
госуслуги (2019) | Фото:Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

В ФАС рассказали, какое российское ПО будет обязательно для предустановки на смартфоны и планшеты

Федеральная антимонопольная служба подготовила свой список ПО, который должен будет устанавливаться в обязательном порядке на продаваемые в России гаджеты: смартфоны, планшеты, ноутбуки и Smart-телевизоры.
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Правда, ФАС может только разрабатывать предложения для правительства, которое, по закону, должно утвердить список. Но, судя по всему, кабинет министров прислушается к антимонопольному ведомству. Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Накануне прошло рабочее совещание по данной теме, на котором присутствовали представители ФАС России, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-производителей разработчиков ПО.

"На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиза, а также просмотра программ I и II мультиплекса", - рассказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Телефон, приложение

"ФАС предложил в первую очередь обеспечить режим предустановки на смартфоны с учетом успешного опыта, накопленного по итогам дела в ФАС и мирового соглашения с компанией Google. С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 планшетов, с 1 июля 2022 для ПК и с 1 июля 2023 года – для Smart TV", - пояснил он.

Голомолзин рассказал, что некоторые участники заседания предложили некоторые категории ПО начать устанавливать раньше заявленных в законе сроков.

Рабочая группа намерена представить окончательный список ПО для предустановки правительству в марте этого года.

"Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей, - заявил Голомолзин. - Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Условия установки отечественного ПО должно быть не менее благоприятным, чем программное обеспечение такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора".

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В ФАС рассказали, какое российское ПО будет обязательно для предустановки на смартфоны и планшеты

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Теги: гаджет, предустановка, по, смартфон, фас



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