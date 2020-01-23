04 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале вооруженный мужчина пытался ограбить почтовое отделение

На Среднем Урале вооруженный мужчина попытался ограбить почтовое отделение. Его удалось оперативно задержать.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, все случилось вчера в Среднеуральске: экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступил сигнал, что в помещении Почты России на улице Уральская произошла попытка ограбления. Оперативно прибыв по указанному адресу, силовики выяснили, что несколько минут назад в здание почты зашел некий посетитель. Неожиданно для окружающих он натянул на голову маску-шапку, достал нож и потребовал от работников выдать ему 10 тысяч рублей.

Однако те, не раздумывая, предупредили грабителя, что уже вызвали наряд вневедомственной охраны. Услышав это, злоумышленник сбежал, так ничего и не взяв.

Подозреваемого задержали буквально в 300 метрах от почты: им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Он был сразу же передан сотрудникам полиции, которые нашли и изъяли нож.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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На Среднем Урале вооруженный мужчина пытался ограбить почтовое отделение

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Теги: почта, ограбление, Среднеуральск



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