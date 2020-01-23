В Прикамье назначен и.о. председателя правительства

С 21 января обязанности председателя правительства Пермского края исполняет первый вице-премьер Ольга Антипина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым, который получил повышение до министра экономического развития РФ.



По словам Ольги Антипиной, правительство продолжает работать в прежнем составе и в прежнем режиме. Постоянного главу правительства назначит врио губернатора, кандидатуру которого президент России Владимир Путин должен озвучить на этой неделе.

Предположительно, назначить на этот пост могут первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, вторая фигура, которая может занять должность главы Прикамья - замглавы Свердловской области Олег Чемезов. Эксперты отмечают близость Чемезова и Орлова к "клану" Собянина.

Впрочем, эксперты не исключают, что врио главы края может быть и кто-то другой.