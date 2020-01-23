Госдума ради рассмотрения президентских поправок в Конституцию соберется сегодня на два часа раньше

Депутаты Госдумы в четверг, 23 января, начнут пленарное заседание не в 12, а в 10 часов по московскому времени, чтобы успеть рассмотреть пакет президентских поправок в Конституцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее спикер думы Вячеслав Володин предложил коллегам вообще перейти на круглосуточный режим работы, чтобы в максимально короткие сроки законодательно обеспечить исполнение путинских решений из послания Федеральному собранию. Впрочем, во втором чтении поправки в Конституцию будут рассматриваться только в феврале. Ко второму чтению, как ожидается, рабочая группа по работе над поправками, внесет коррективы в законопроект. Между тем, к началу рассмотрения пакета поправок в Госдуме свои одобрительные заключения на документ уже дали профильные комитеты ГД и СФ. У правового управления Госдумы возникли "замечания юридико-технического характера", которые были переданы в комитет ГД по государственному строительству и законодательству в рабочем порядке.