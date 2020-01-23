Орешкин в Давосе назвал недопустимым уровень неравенства в России

Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин назвал недопустимым уровень социально-экономического неравенства в стране.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе он заявил, что "начиная с 2012 года, коэффициент Джини в России плавно сокращается", пишет Regnum.

Снижения этого показателя удалось достичь благодаря реализации майских указов президента РФ, направленных на рост зарплат бюджетников, отметил Орешкин.

При этом снижение уровня неравенства в России идет медленно, признал он.

Ранее на конференции по неравенству недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили больше, а бедные – меньше. Сейчас в России существует даже не плоская, а "регрессивная шкала", поскольку самые богатые не платят и 13%.

Между тем, напомним, новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался против прогрессивной шкалы НДФЛ.