04 Августа 2020
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Экономика В России
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Орешкин в Давосе назвал недопустимым уровень неравенства в России

Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин назвал недопустимым уровень социально-экономического неравенства в стране.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе он заявил, что "начиная с 2012 года, коэффициент Джини в России плавно сокращается", пишет Regnum.

Снижения этого показателя удалось достичь благодаря реализации майских указов президента РФ, направленных на рост зарплат бюджетников, отметил Орешкин.

При этом снижение уровня неравенства в России идет медленно, признал он.

Ранее на конференции по неравенству недавно назначенный глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в XXI веке социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы богатые платили больше, а бедные – меньше. Сейчас в России существует даже не плоская, а "регрессивная шкала", поскольку самые богатые не платят и 13%.

Между тем, напомним, новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался против прогрессивной шкалы НДФЛ.

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Орешкин в Давосе назвал недопустимым уровень неравенства в России

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Теги: максим орешкин, неравенство



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