Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании

Россияне заработали 82,34 балла. Предыдущий рекорд у парников в короткой программе (81,27 балла) был установлен на этапе Гран-при в Японии — китайскими спортсменами Суй Вэньцзин и Хань Цуном, сообщает портал championat.com.

🤩 Twist it up! Aleksandra Boikova and Dmitrii Kozlovksii take the Pairs Short Program!



