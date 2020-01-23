04 Августа 2020
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Экономика Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

ФАС обжаловала решение суда по делу о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба обжаловала решение Арбитражного суда Москвы по иску АО "Южуралмост" к ФАС о признании незаконным решения антимонопольного органа по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции» путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру. Суд признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на дорожных аукционах.

22 января ФАС подала апелляционную жалобу на решение суда.

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ФАС обжаловала решение суда по делу о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского

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Теги: Борис Дубровский, ФАС, антиконкурентное соглашение, сговор, суд,



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