ФАС обжаловала решение суда по делу о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба обжаловала решение Арбитражного суда Москвы по иску АО "Южуралмост" к ФАС о признании незаконным решения антимонопольного органа по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции» путем заключения антиконкурентного соглашения. При этом суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД и Генпрокуратуру. Суд признал недоказанными выводы ФАС России о личной материально-финансовой заинтересованности экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре на дорожных аукционах.

22 января ФАС подала апелляционную жалобу на решение суда.