Министр экономики Решетников сообщил о планах по изменению контрактной системы

Экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников озвучил "Первому каналу" планы по изменению контрактной системы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы с вами в виде налогов собираем достаточно большой объем ресурсов в федеральном бюджете и далеко не все эти средства отправляются потом в экономику в виде построенных садиков, дорог, школ. И в принципе понятно, как от этих денег получить больший эффект для экономического роста. Если мы будем заключать те же контракты не на один год, а на два или три, то под эти будущие контракты предприниматели начнут создавать производство, делать рабочие места, инвестиции", - заявил глава региона.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития.

Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Выборы губернатора состоятся 13 сентября.

Сообщалось, что экс-губернатор Пермского края Максим Решетников на посту министра экономического развития должен будет выстроить новую модель экономического развития регионов.