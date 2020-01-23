04 Августа 2020
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Общество Свердловская область
снег, снегопад, буря (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбург на смену снегопадам придет похолодание

Синоптики дали свой прогноз погоды в Екатеринбурге на ближайшие дни. Температура будет постепенно опускаться.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, в четверг, 23 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах возможна гололедица в виде снежного наката. Столбики термометров днем покажут минус 1-3 градуса, а ночью температура опустится до минус 3-5 градусов.

В пятницу будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем ожидается минус 7-9 градусов, ночью - до минус 9-11 градусов.

Наконец, в субботу, 25 января, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура днем составит минус 9-11 градусов, ночью опустится до минус 12-14 градусов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады.

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В Екатеринбург на смену снегопадам придет похолодание

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Теги: погода, похолодание, Екатеринбург



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