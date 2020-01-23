Для обманутых дольщиков Лангепаса построят дом на новом месте

В Лангепасе для обманутых дольщиков из девятого микрорайона построят дом на новом месте взамен того, который частично уже возведен. На время строительства они получат квартиры в маневренном фонде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Глава Лангепаса Борис Сурцев встретился с обманутыми дольщиками, дом которых никак не могут сдать в девятом микрорайоне. Он рассказал пострадавшим, что вместо изначально планируемого здания для них возведут новый капитальный дом. Инвестор уже найден – компания "Автоспецтранс" из Пыть-Яха. По словам ее директора Супьяна Хужулова, который также присутствовал на встрече, проект будущей девятиэтажки уже готов и проходит государственную экспертизу. Она завершится к середине марта, после чего мэрия выдаст разрешение на строительство. Работы на объекте стартуют уже к 1 апреля.

"Завершить начатое строительство оказалось невозможно. Принято решение о возведении нового дома. Инвестор задействует в процессе собственные материальные резервы, а также часть средств, которые дольщики еще не успели доплатить за предыдущий объект", - сказал глава города.

Девятиэтажка на 80 квартир появится на территории первого микрорайона. Предполагаемый срок окончания работ — 1 июля 2021 г.

"К концу 2020-го мы планируем полностью возвести фундамент и "коробку" здания, - рассказал Хужулов. - Будем стараться завершить все работы в максимально сжатые сроки, ведь люди и так слишком долго ждут своего жилья. Но скорость в этом деле, конечно же, не определяющий показатель; не менее важно и качество квартир, которые получат новоселы. Все этапы работ дольщики смогут контролировать лично, опираясь на сетевой график. Его мы предоставим каждому".

На время возведения дома дольщики получат временное жилье. Вскоре они въедут в благоустроенные квартиры из маневренного фонда в новом доме по адресу Звездный проезд, 3.

"Подобной практики в нашей стране не было. Принятию этого решения предшествовала огромная работа по согласованию на различных уровнях. К счастью, результат оправдал наши ожидания. Теперь жилищный вопрос людей, ставших заложниками недобросовестного застройщика, решен. В квартирах из маневренного фонда они будут жить вплоть до окончания строительства нового дома", - отметил глава города.

Напомним, ранее в городе было заморожено строительство трехэтажного жилого дома на ул. Мира для дольщиков, собственники квартир пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. После этого у объекта сменился застройщик, а в отношении руководителя "СМП-68" возбудили уголовное дело о хищении средств дольщиков.