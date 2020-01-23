СМИ: Для реализации послания Путина отменят часть налоговых льгот

Инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, будут стоить дополнительные 4,5 трлн рублей до 2024 года.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин в первой части своего выступления, как и ожидалось, большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми.

Президент предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка и повысить его на 150 000 рублей за второго; увеличить количество бюджетных мест в вузах; обновить технику в поликлиниках и пунктах скорой помощи и прочие мер социальной поддержки.

Как пишут "Известия" со ссылкой на правительственные источники, основная часть средств будет получена после отмены некоторых налоговых льгот.

Предполагается, что в 2020 году на эти льготы будет направлено 4,1 трлн рублей, а в будущем их объем будет увеличен до 4,5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.

Также планируется использование Резервного фонда, улучшение администрирования доходов, а также борьба с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.