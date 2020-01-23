СМИ: Для реализации послания Путина отменят часть налоговых льгот

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/st145182/ можно найти здесь.
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/st92632/ по этой ссылке.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/manipulyator/: посетить сайт.


    свитера водолазки мужские отсюда

Политика В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

СМИ: Для реализации послания Путина отменят часть налоговых льгот

Инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, будут стоить дополнительные 4,5 трлн рублей до 2024 года.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин в первой части своего выступления, как и ожидалось, большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми.

Президент предложил выплачивать материнский капитал за первого ребенка и повысить его на 150 000 рублей за второго; увеличить количество бюджетных мест в вузах; обновить технику в поликлиниках и пунктах скорой помощи и прочие мер социальной поддержки.

Как пишут "Известия" со ссылкой на правительственные источники, основная часть средств будет получена после отмены некоторых налоговых льгот.

Предполагается, что в 2020 году на эти льготы будет направлено 4,1 трлн рублей, а в будущем их объем будет увеличен до 4,5 трлн рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.

Также планируется использование Резервного фонда, улучшение администрирования доходов, а также борьба с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Для реализации послания Путина отменят часть налоговых льгот

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров