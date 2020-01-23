04 Августа 2020
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Экономика В России
пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Многодетным отцам в России предложили предоставить досрочный выход на пенсию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий досрочный выход на пенсию для многодетных отцов (трое и более детей). Документ представил Госсовет Удмуртии.

С началом пенсионной "реформы" пенсионный возраст для россиян начал поэтапно повышаться – на пять лет с ежегодным шагом в один год, пока не достигнет для женщин 55 лет, для мужчин – 60.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению Президента России В.В. Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу, появившемуся в системе обеспечения законодательной деятельности ГД.

Авторы закона отмечают, что таким образом они предлагают бороться с кризисом рождаемости и поддерживать многодетные семьи. "Реализация данной меры позволит снизить социальную напряжённость в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста, станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребёнка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни", - отмечают авторы.

Между тем, экономисты Credit Suisse на Всемирном экономическом форуме в Давосе накануне представили доклад о демографической картине мира. И она не утешительна. "Мир находится в самом разгаре демографических перемен: доля пожилых людей растет, а молодых – сокращается. То, что раньше казалось проблемой отдельных развитых стран, сегодня становится глобальной проблемой. Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%. И большинству стран придется реформировать пенсионную систему так, чтобы финансировать растущее число пенсионеров (которые к тому же будут получать пенсию дольше, чем прошлые поколения) на фоне сокращения рабочей силы", - пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад.

Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет, отмечает издание.

 

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Многодетным отцам в России предложили предоставить досрочный выход на пенсию

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Теги: пенсия, досрочный выход на пенсию, многодетная семья, пенсионная реформа



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