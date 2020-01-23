WADA отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, передает "Коммерсант". Теперь российской лаборатории нельзя делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена.

Решение вступает в силу немедленно. Оно будет действовать до окончания "дисциплинарного разбирательства". Эксперты WADA 21 января рекомендовали главе исполнительного комитета Витольду Баньке приостановить действие лицензии и он "согласился сделать это немедленно".

Глава российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал это решение предсказуемым. По его словам, теперь нужно будет возить пробы в зарубежные лаборатории.