"Победа" стала больше закупать топлива в иностранных аэропортах

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/decorator/stairs/, лучшие цены здесь.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/kazan/zakazgazeli/, подробное описание тут.
Электрик на час: http://remont.youdo.com/electrician/outlet/, полное описание.



Экономика В России
авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

"Победа" стала больше закупать топлива в иностранных аэропортах

Российский лоукостер "Победа" в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.

Так, если ранее доля зарубежного топлива у перевозчика составляла 3%, то в январе она выросла до 11.

Представитель "Победы" подтвердил, что аваиакомпания увеличила закупки топлива за рубежом. В маршрутной сети "Победы" в настоящее время значится 64 российских направления и 25 международных, сообщают "Ведомости".

Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев оценил стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в $800 млн. по его словам, это оценка рыночная.

"Победа" наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" $50 млн, это был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит $800 млн. Это оценка рынка", - сообщил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Победа" стала больше закупать топлива в иностранных аэропортах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Победа, авиация, топливо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров