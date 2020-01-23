"Победа" стала больше закупать топлива в иностранных аэропортах

Российский лоукостер "Победа" в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.

Так, если ранее доля зарубежного топлива у перевозчика составляла 3%, то в январе она выросла до 11.

Представитель "Победы" подтвердил, что аваиакомпания увеличила закупки топлива за рубежом. В маршрутной сети "Победы" в настоящее время значится 64 российских направления и 25 международных, сообщают "Ведомости".

Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев оценил стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в $800 млн. по его словам, это оценка рыночная.

"Победа" наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" $50 млн, это был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит $800 млн. Это оценка рынка", - сообщил он.