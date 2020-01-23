В Челябинской области рекомендовано прекратить междугородние пассажирские перевозки

В связи с неблагоприятными погодными условиями в южной части Челябинской области, Управление ГИБДД региона и министерство дорожного хозяйства и транспорта рекомендовали автовокзалам и предприятиям, осуществляющим междугородние пассажирские перевозки, приостановить маршрутное автобусное сообщение в южном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МВД России, рекомендация будет действовать улучшения метеорологических условий. Это относится к трассам Черноречье - Чесма - Варна - Карталы-Бреды, Южноуральск - Магнитогорск, Челябинск - Троицк, Магнитогорск - Кизил - Сибай.

Напомним, на трассе Челябинск – Троицк произошла смертельная авария. Водитель автомобиля "Хонда" двигался в сторону Троицка. В условиях сильного снегопада и ветра он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КАМАЗом".

В результате аварии пять человек в автомобиле "Хонда" погибли.