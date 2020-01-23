В Челябинской области рекомендовано прекратить междугородние пассажирские перевозки

04 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/facing/plastic-panels/, лучшие цены.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/perm/mebel/tag/bitovayatehnika/ - подробнее по ссылке.
Смотрите: http://remont.youdo.com/repair/flat/design/, выбирай нас!



Общество Челябинская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области рекомендовано прекратить междугородние пассажирские перевозки

В связи с неблагоприятными погодными условиями в южной части Челябинской области, Управление ГИБДД региона и министерство дорожного хозяйства и транспорта рекомендовали автовокзалам и предприятиям, осуществляющим междугородние пассажирские перевозки, приостановить маршрутное автобусное сообщение в южном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в областном ГУ МВД России, рекомендация будет действовать улучшения метеорологических условий. Это относится к трассам Черноречье - Чесма - Варна - Карталы-Бреды, Южноуральск - Магнитогорск, Челябинск - Троицк, Магнитогорск - Кизил - Сибай.

Напомним, на трассе Челябинск – Троицк произошла смертельная авария. Водитель автомобиля "Хонда" двигался в сторону Троицка. В условиях сильного снегопада и ветра он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КАМАЗом".

В результате аварии пять человек в автомобиле "Хонда" погибли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области рекомендовано прекратить междугородние пассажирские перевозки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: перевозки, транспорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров