СМИ: сигареты в России подорожают на четверть

Сигареты в России могут подорожать на 25%.

О повышении цен сообщили в Аналитическом центре при правительстве РФ.

По словам экспертов, такая мера призвана снизить количество контрафакта на рынке. Сегодня нелегальный табачный бизнес растет. С тем, что цены на сигареты в России вырастут, согласился директор по работе с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев. Он назвал еще одной причиной повышения цен инвестиции компаний в другие производственные процессы.

Эксперт отметил, что акцизы на нагревательный табак также увеличились на 4%, а на электронные системы доставки никотина — на 4,2%, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в ноябре 2019 года в Госдуму был внесен проект закона, который вводит понятие единой минимальной цены табачной продукции и устанавливает порядок ее расчета.

Как следует из пояснительной записки к документу, минимальная стоимость необходима для борьбы с нелегальной табачной продукцией, что плохо влияет на рынок. По данным TNS Kantar, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет в России выросла с 7,7% до 10,3% год к году.

По формуле, предложенной депутатами, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 руб., сообщают "Ведомости".