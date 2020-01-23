04 Августа 2020
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Политика В России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения (2019) | Фото: kremlin.ru

Скворцова стала главой ФМБА

Глава кабмина России Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства.

"Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится на сайте правительства.

Ранее Скворцова занимала пост министра здравоохранения России.

Напомним, 21 января был утвержден новый состав правительства. В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы кабмина Михаила Мишустина из ФНС.

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Скворцова стала главой ФМБА

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Теги: Скворцова, правительство



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