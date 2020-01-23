Скворцова стала главой ФМБА
Глава кабмина России Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства.
"Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства", - говорится на сайте правительства.
Ранее Скворцова занимала пост министра здравоохранения России.
Напомним, 21 января был утвержден новый состав правительства. В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы кабмина Михаила Мишустина из ФНС.