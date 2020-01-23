Названа дата вторжения в Крым

На Украине сообщили о дате вторжения в Крым.

Как сообщил бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, крымские татары 2 мая пересекут границу с полуостровом на пункте пропуска "Чонгар".

По его словам, в пешем марше на Крымский полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти представители возглавляемой им запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа". Также с ними пойдут на полуостров народные депутаты и некие "западные партнеры". Бывший народный избранник не исключил силовой сценарий событий, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в прошлом году ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России) Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.