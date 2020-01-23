Назначен председатель правления Пенсионного фонда

Глава кабмина Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Другим распоряжением премьер-министр уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов, сообщает РБК.

Ранее Борис Беляков назначен пресс-секретарем премьер-министра России Михаила Мишустина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Пресс-секретарь нового премьера не будет иметь статус заместителя главы аппарата правительства. Пресс-секретари прежнего премьера Дмитрия Медведева (Наталья Тимакова и Олег Осипов) являлись заместителями главы аппарата правительства.

Ранее Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря.

Напомним, 21 января был утвержден новый состав правительства. В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы кабмина Михаила Мишустина из ФНС.