04 Августа 2020
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Общество В России
банк, сбербанк, отделение банка (2017) | Фото: iloveprg.ru

Клиенты Сбербанка сняли 250 млрд рублей из-за фейка

Паника в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Masterсard привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кеша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд руб.", — сообщил банкир.

По его словам, предотвратить это удалось благодаря тому, что банк перевел в круглосуточный режим доставку денег в банкоматы, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Сбербанк отразил мощнейшую за всю историю банка кибератаку, которая произошла в январе 2020 года.

Как сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов, атака была выполнена с помощью автономных устройств. "Преступники создали мощный чат-бот", - сказал Кузнецов. По его словам, госбанк успешно отразил кибератаку.

Также он сообщил, что в ноябре - декабря 2019 года Сбербанк предотвратил несколько попыток хищения персональных данных своих клиентов.

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Клиенты Сбербанка сняли 250 млрд рублей из-за фейка

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Теги: Сбербанк, фейк



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