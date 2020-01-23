04 Августа 2020
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пруд пятно Екатеринбург (2017) | Фото: vk.com/imperius

Опрос: загрязнение природы названо угрозой страшнее терроризма

Россияне считают, что наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды.

Как выяснили социологи "Левада-центра", загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов.

Далее в списке - мировой терроризм, вооруженные конфликты и войны. Также в список ответов попали глобальное потепление и техногенные катастрофы и аварии. В числе других мировых угроз жители России назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Счетная палата РФ выразила глубокую озабоченность состоянием экологии в стране. По данным аудитора, представленным в отчете о нацпроекте "Экология", сейчас загрязненным воздухом в России дышат 56 млн человек в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать. В документе указывается и на потепление климата, которое происходит в России в два с половиной раза быстрее, чем в целом в мире.

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Опрос: загрязнение природы названо угрозой страшнее терроризма

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Теги: природа, терроризм



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