04 Августа 2020
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Происшествия В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Китай закрыл от вируса Ухань

Китайские власти закрыли для выезда город Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

В настоящее время приостановлены авиарейсы, отправление поездов и автобусов. Когда ограничительные меры будут сняты - не сообщается. В аэропортах и на вокзалах для пассажиров из Уханя создаются отдельные очереди для проверки.

По последним данным, число заболевших вирусной пневмонией составляет 541 человек, 17 человек погибли, сообщает РБК.

Напомним, на днях первый заболевший им был выявлен в США, им оказался приехавший из Китая турист. Ранее заболевшие новым вирусом были выявлены в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Китайские власти пригласили специалистов ВОЗ в Ухань, где произошла вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

Органы здравоохранения КНР опровергли завышенные цифры, приводившиеся в западной прессе (там говорилось о 1700 заболевших пневмонией нового типа). Тем не менее, к настоящему времени известно, что заражены уже более четырехсот человек, девять из которых скончались.

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Китай закрыл от вируса Ухань

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Теги: Китай, вирус,



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