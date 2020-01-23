Более 7 млрд рублей направят на развитие Курил

Власти собираются вложить 7,4 млрд руб. в развитие Курильских островов.

Это в два раза больше, чем было выделено в 2019 в году. На эти деньги планируется реализация различных программ, прежде всего - строительство жилья. Например, ожидается, что Кунашире, Шикотане и Итуруп построят 7 тыс. кв. м жилья для расселения людей из временных сооружений.

Также необходимо наладить бесперебойное воздушное и морское грузопассажирское сообщение между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Также будут созданы условия для эффективное использования природного потенциала островов.

Кроме того, продолжится строительство и асфальтирование автомобильных дорог, ремонт коммунальной инфраструктуры, будут строиться детсады, школы и медучреждения, сообщают "Известия".

Ранее МИД Японии сообщил о том, что круиз к остовам Кунашир и Итуруп откладывается на неопределённый срок. Как сообщает газета "Асахи симбун", дипломаты объяснили срыв тура "обстоятельствами с российской стороны".

При помощи этого круиза Япония рассчитывала укрепить взаимное доверие с тем, чтобы впоследствии организовать регулярное посещение Южных Курил. В туре планировалось участие 50 человек, из которых 20 были бы чиновниками. Прибыть на Кунашир и Итуруп они планировали в безвизовом режиме, как для бывших островитян, посещающих там могилы предков.