04 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область В России
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

"Самолеты под завязку". Уральцы не собираются отказываться от путевок в Китай из-за коронавируса

Несмотря на вспышку нового коронавируса 2019-nCoV, жертвами которого стали уже 9 человек, жители Урала не спешат отменять свои планы на отдых. Путевки в Китай на празднование китайского Нового года (25 января) все также популярны, как и в прошлом году. Более того, в УАТ (Уральская ассоциация туризма) не поступало информации ни об одном отказе от авиабилета или путевки на эти даты.

Как сообщил Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, 25 января - традиционная дата высокого спроса. Для жителей КНР это большое событие и внутрикитайский туризм также активен, прибывает много гостей из разных стран, в том числе и из России. В связи с этим, путевки на праздник от года в год приобретаются заранее и на данный момент не зарегистрировано ни одного отказа от путешествия, а в самолетах по прежнему нет свободных мест.

Мальцев считает, что пока преждевременно говорить о какой-либо угрозе для российских туристов, поскольку УАТ все еще не получила официальных уведомлений и инструкций от регуляторов в отношении Китая.

"Насколько мы понимаем, в Китае ужесточили контроль за прибывающими пассажирами и уделено повышенное внимание к отдельно взятым регионам Китая. Но они пока не затрагивают основные туристические центры", - сообщил исполнительный директор УАТ.

При этом, Роспотребнадзор не исключает вероятности попадания коронавируса 2019-nCoV на территорию РФ, а накануне были зафиксированы первые подозрительные случаи. В связи с этим, в аэропортах России все пассажиры, прибывшие на рейсах из ряда азиатских стран, проходят проверку тепловизором. Как сообщил Накануне.RU директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово Андрей Клименских, в аэропортах функционирует санитарно-карантинный пункт под началом Роспотребнадзора.

"Пассажиры проходят тепловизор в пограничной зоне, то есть, пока пассажиры не прошли пограничную службу", - сообщает Андрей Клименских.

Тепловизор улавливает любое повышение температуры человеческого тела. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Если повышение температуры тела будет зафиксировано, пассажира отведут в санитарно-карантинный пункт, где врачи, осведомленные о странах, в которых побывал пассажир и в которых наблюдаются определенного рода инфекции, определят симптомы больного и решат, необходима ли ему госпитализация.

"Имеется алгоритм взаимодействия с медицинской и санитарной службами города, - поясняет Анна Ожиганова, специалист-эксперт отдела организации надзора управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - На сегодняшний момент, поскольку есть такой коварный фактор, как "инкубационный период", в ближайшем будущем планируется сообщать об этом прибывающим гражданам с помощью памяток, брошюр и информационных табло. Необходимо, чтобы люди знали о риске заражения, всегда были начеку и при появлении симптомов не боялись обратиться к врачу.

Для выявления коронавируса также применяется специально разработанный для этой цели тест. Сейчас, если у человека есть подозрения на вирус, то его материалы отвозят в научно-исследовательский центр Новосибирска. Тем временем, опираясь на имеющийся у эпидемиологов и медицинских работников алгоритм действий, больного изолируют и назначают курс лечения в соответствии с симптомами.

Напомним, что российскими учеными менее чем за неделю был разработан тест на коронавирус, ставший причиной смерти девяти и заражения не менее 440 человек в Китае. Тест помогает выявить болезнь на ранних стадиях, позволяя диагностировать новое заболевание и выявить его возбудителя.

Пока, на территории Свердловской области не было зарегистрировано ни одного обращения с жалобами на здоровье и подозрениями на коронавирус 2019-nCoV. Увы, на данный момент вакцины от этой болезни нет, потому все лечение проходит в зависимости от состояния здоровья индивидуально каждого пациента.

Впервые вирус был замечен в китайском городе Ухань, где в конце декабря вызвал вспышку вирусной пневмонии. Новый штамм коронавируса выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна. По оценкам ученого, разработка вакцины займет у человечества несколько лет. Тем временем Национальный институт здравоохранения США (NIH) уже начал работу над созданием вакцины. По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, первые клинические испытания смогут пройти только через несколько месяцев, а в продажу вакцина поступит только через год, что, во всяком случае, меньше чем предполагали китайские ученые.

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"Самолеты под завязку". Уральцы не собираются отказываться от путевок в Китай из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, Китай, путевки, тесты, аэропорт



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