"Дети войны" и "Союз Советских офицеров" официально обратились к Шумкову с просьбой разрешить установку бюста Сталина в Кургане

На имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главы Кургана Андрея Потапова, а также депутатов городской и областной дум отправлены официальные обращения общественных организаций "Союз Советских офицеров", "Надежда России" и "Дети войны" с просьбой к 75-летию Победы установить в Парке Победы в Кургане бюст Иосифа Сталина и мемориальные доски павшим героям войны и не меньшим героям - труженикам тыла, об этом Накануне.RU рассказал секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин.

Напомним, в середине января стало известно об идее установки бюста на мемориале "Стена памяти" в курганском Парке Победы. Еремин отметил, что уже есть много желающих пожертвовать на это личные средства, поэтому, как отметил коммунист, бюджетных денег на установку не потребуется.

Обращения от общественных организаций подписаны 22 января.

"Отбрасывая в сторону все политические спекуляции относительно непререкаемого авторитета в народе исторического значения имени Сталина в организации всей экономики страны, в обеспечении экономического потенциала для этой Победы, а, главное - высоконравственного и психологического потенциала народа, мы считаем, что установка бюста Сталина является логичным завершением в формировании исторического восприятия значения праздника Победы", - говорится в обращении "Союза Советских офицеров".

"Нам, ветеранам - многим соучастникам тех незабываемых лет не может не бросаться в глаза то, что прекрасное исполнение реконструкции нашего Парка Победы лишено его главного действующего лица - Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина", - пишут "Дети войны".

В обращении особо отмечается, что люди готовы скооперироваться и вложить в создание бюста и его установку свои деньги - от глав региона и города, а также от депутатов просят лишь официального разрешения на установку.